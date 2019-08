Premier League, risultati e classifica dopo la terza giornata

La terza giornata di Premier League si è conclusa con alcune sorprese, come la sconfitta interna per il Tottenham, contro il Newcastle. Vincono Liverpool e Manchester City, con i Reds che sono al comando a punteggio pieno in solitaria dopo aver battuto l’Arsenal ad Anfield. Non ci sarà il Monday Night questa settimana, con tutte le gare che si sono svolte nel weekend.

Il Chelsea trova la prima vittoria della stagione contro la neo-promossa Norwich, mentre il Manchester United è stato fermato in casa dal Crystal Palace.

La prossima settimana ci sarà il derby di Londra tra Arsenal e Tottenham, oltre il Liverpool fuori casa contro un Burnley sorpresa di questo inizio di stagione, che ha quasi ottenuto la vittoria contro il Wolverhamton, il quale è riuscito a pareggiare con Raul Jimenez con un rigore nel finale. Il Man City potrebbe sfruttare la non impossibile sfida interna contro il Brighton per tornare in vetta alla classifica.

Risultati Premier League – 3° Giornata

Classifica Premier League – 3° Giornata