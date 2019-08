Quirinale: consultazioni convocate per martedì e mercoledì

Come era atteso il Quirinale ha comunicato la convocazione delle consultazioni per le giornate di martedì e mercoledì, in linea con quelle tenute la scorsa settimana. Spazio, dunque, a tutte le forze politiche, in uno scenario che sembra indirizzato verso il governo PD-M5S, dopo i progressi di oggi sul veto a Conte.

I partiti saranno convocati dalle ore 16 di domani, con la stampa attesa per le ore 15 del 27 agosto presso “La Loggia d’onore”, come comunicato via Twitter.

Si può ipotizzare un calendario simile a quello della settimana scorsa, con PD e M5S attesi per la giornata di mercoledì, il che spiegherebbe anche come mai i democratici avevano convocato la Direzione per domani alle ore 18.00. Le delegazioni dovrebbero essere le stesse, con Di Maio, D’Uva e Patuanelli per il M5S e Zingaretti, Gentiloni, Marcucci, Delrio e De Micheli per il PD.