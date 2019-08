Sondaggi elettorali oggi Termometro Politico: sale il PD, stabile la Lega

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di oggi di Termometro Politico, per la trasmissione di La7 “Coffee Break”, il PD sarebbe in crescita rispetto a dieci giorni fa, mentre la Lega mantiene la sua posizione stabile con un buon vantaggio sugli altri partiti.

Questo sondaggio elettorale realizzato da Termometro Politico pochi giorni fa è uno dei primi dopo la crisi di governo e la successiva apertura del PD, con Matteo Renzi, al M5S. L’ultima rilevazione era stata effettuata il 10 agosto, un giorno prima dell’inizio delle trattative per il governo giallo-rosso.

Il PD guadagna 0,7 punti in pochi giorni

Il Partito Democratico conferma la crescita vista anche dal sondaggio politico di ieri di Winpoll, che mostrava un trend positivo per i democratici, dopo la loro ritrovata centralità grazie alla trattativa con il M5S.

Anche la Lega tiene e guadagna 0,6 punti percentuali in dieci giorni, in controtendenza con gli altri sondaggi elettorali che la davano in netto calo rispetto agli altri partiti. I sondaggi di agosto sono sempre da prendere con le dovute proporzioni a causa della difficoltà degli istututi di sondaggi nel reperire un campione di persone solido, per le molte ferie che si accumulano nel paese.

Sondaggi elettorali 21 agosto Termometro Politico

21 AGO 10 AGO DIFF Lega 36,6 36,1 +0,5 PD 24,1 23,4 +0,7 M5S 17,8 18,2 -0,4 FDI 7,0 7,1 -0,1 FI 5,8 6,0 -0,2 +EU 2,1 2,3 -0,2 LS 1,8 1,8 = EV 1,3 1,8 -0,5 PC 1,0 Altri 2,2 3,3 +1,1

Si registra un calo di Forza Italia, che oramai è stabilmente dietro Fratelli d’Italia, con il nuovo partito di Toti che potrebbe contribuire a portare via ulteriore consenso alla formazione di Berlusconi.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Termometro Politico con metodologia CAWI. 3000 interviste realizzate tra il 20 e 21 agosto 2019 con margine di errore +/- 3%.