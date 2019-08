Soyuz, aggangio Iss riuscito, il secondo tentativo con il robot andato a buon fine

La navetta Soyuz è riuscita ad agganciarsi alla Stazione Spaziale Internazionale attraverso la guida automatica del robot Fyodor, che nei giorni scorsi aveva fallito il primo tentativo. Ad accogliere il robot Fyodor il comandante dell’Iss Alexander Skvortsov, insieme a Luca Parmitano ed il collega russo Andrew Morgan.

Per poter permettere l’aggancio con la guida automatizzata dal robot, l’astronauta russo Skvortsov ha dovuto spostare manualmente la sonda Soyuz MS-13 di Parmitano, per lasciare spazio alla MS-14 in arrivo con Fyodor.

La navetta russa Soyuz MS-14 era partita il 22 agosto da Baikonur, pilotata dal robot Fyodor. La manovra di aggancio è durata poco meno di trenta minuti, alle ore 6.00 italiane, mentre l’ISS stava sorvolando la zona di Pechino.

Successful relocation! At 11:59pm ET, the Soyuz MS-13 spacecraft was docked to the Poisk module of the @Space_Station. This move frees the port for an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft to execute a second docking attempt Monday night. Get more details: https://t.co/PZBa5FweKJ pic.twitter.com/7BBPER7s5g

