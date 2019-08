Spread Btp-Bund oggi 26 agosto, apertura a 199 punti base

Stabile sotto quota 200 punti base lo spread Btp-Bund oggi 26 agosto. Segno che la crisi di governo non influenza i mercati, con il possibile governo PD-M5S che eviterebbe le urne e darebbe garanzie sul rispetto dei vincoli di bilancio. Sono giorni di costante calo dello spread, dopo essersi alzato nei giorni dell’apertura della crisi, fino all’annuncio di Renzi sul governo Istituzionale.

Come conseguenza dell’aumento dello spread delle scorse settimane, le azioni delle banche hanno subito notevoli perdite, su tutte quelle di Unicredit e Banco Bpm, che hanno perso anche il 10% in un giorno. Il tasso di rendimento del Btp a 10 anni è stabile all’1,3%.

Borsa in rialzo, Tokyo apre in calo

Venerdì Piazza Affari aveva chiuso in calo dell’1,65% a 20.473 punti, dopo gli scontri a livello commerciale tra Usa e Cina, che hanno provocato danni a livello globale sui mercati finanziari.

Oggi il Ftse Mib apre in leggerissimo rialzo, con +0,04%, invertendo la tendenza di venerdì e dando speranze per una giornata in positivo per le borse europee. La Borsa di Tokyo ha aperto in calo l’inizio settimana, con l’indice Nikkei che perde l’1,85% a quota 20.628, perdendo 400 punti.