Tutti i nomi per un Conte-bis: da Minniti a Patuanelli, con ipotesi Cantone

La richiesta del M5S sul nome di Giuseppe Conte come premier non sembra cadere, nonostante l’insistenza del segretario del PD, Nicola Zingaretti, che ha chiesto discontinuità rispetto al governo precedente. Nel caso rimanesse Conte, fanno sapere dal PD, sarebbe molto simile ad un rimpasto di governo, cosa che i dem vorrebbero evitare.

Ma se alla fine si trovasse l’accordo con il M5S su Conte, potrebbe voler dire che i ministeri chiave, come Economia, Esteri ed Interni, andranno ad esponenti PD. Si fanno molti nomi, tra cui alcuni già conosciuti.

Il nodo del ministero dell’Interno

Come ministro dell’Interno potrebbe tornare Marco Minniti, che già era stato al Viminale con il governo Gentiloni, generando qualche polemica nell’elettorato interno del PD, per le misure nette prese sul fronte migrazioni. Un altro nome che circola è quello di Raffaele Cantone, che era in lizza anche per la presidenza del Consiglio, prima che il M5S ponesse il veto su Giuseppe Conte. Un’ipotesi meno probabile è quella della promozione dell’attuale capo della Polizia, Franco Gabrielli, come ministro dell’Interno.

Il ministro dell’Economia che dovrà fare la manovra di bilancio

Uno dei ruoli che scottano di più è quello dell’Economia, con il PD che ha promesso di riuscire ad evitare l’aumento Iva, ma per fare questo avrà bisogno di un nome forte al Mef. Il nome che circola è quello di Roberto Gualtieri, attuale presidente della Commissione bilancio a Strasburgo, di area renziana, ma c’è anche la possibilità di un ritorno di Pier Carlo Padoan. Non molto probabile la permanenza di Giovanni Tria, anche per la discontinuità chiesta da Zingaretti.

Difesa e Sanità potrebbero rimanere al M5S

Ci potrebbe essere una conferma per due ministeri che attualmente il M5S già presiede, quello della Difesa, con Elisabetta Trenta, e quello della Sanità, con Giulia Grillo. Il PD avrebbe dato il suo ok su questi due ministeri, non ritenuti chiave.

I posti da vicepremier e sottosegretario

Come insegna il governo giallo-verde, importanti saranno i ruoli di vicepremier, con il PD che potrebbe mettere un renziano come vice di Conte, si fa il nome di Ettore Rosato, ma anche quello di Lorenzo Guerini, attuale presidente del Copasir. Potrebbero essere coinvolti come sottosegretari anche gli esponenti di area “zingarettiana” come Franceschini, Orlando e De Micheli.