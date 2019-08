Ultimi sondaggi politici oggi 26 agosto: 37% elettori M5S non vogliono accordo

Si avvicina il momento della decisione per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le consultazioni di martedì che potrebbero portare al nuovo governo tra PD e M5S, che però non è benvoluto da tutti gli elettori. Secondo gli ultimi sondaggi politici effettuati dall’istituto Winpoll per il Sole 24 Ore, non tutti gli elettori del M5S sono convinti del governo con il PD. La Lega è in caduta libera stando agli ultimi sondaggi elettorali, per questo molti elettori grillini vorrebbero approfittarne e tornare al governo, anche con il PD.

Quasi la metà degli elettori M5S è favorevole ad un governo col PD

Secondo la rilevazione il 43% degli elettori M5S vede positivamente la formazione di un governo PD-M5S. Per un 22% dell’elettorato grillino bisognerebbe tornare ad elezioni anticipate, come chiede Salvini. C’è una buona parte di elettori che vorrebbe tornare al governo giallo-verde, per il 16% il Movimento 5 Stelle dovrebbe tentare un “rimpasto” con la Lega.

Gli elettori del PD vogliono in maggioranza il governo con il M5S

Di diverso avviso gli elettori del Partito Democratico, che per il 62% vorrebbero la formazione del governo PD-M5S. Solo il 2% vorrebbe un ritorno del governo giallo-verde, mentre il 21% vorrebbe evitare l’accordo con il M5S e tornare ad elezioni.

Gli elettori della Lega per le elezioni anticipate

Come richiesto anche da Salvini anche gli elettori della Lega vorrebbero in grande maggioranza le elezioni anticipate, per l’83% hanno dichiarato di volere il ritorno alle urne. Basse le altre percentuali, con il governo giallo-verde che è voluto solo dal 7% dell’elettorato, mentre ancora più bassa, al 2%, la percentuali di elettori che vorrebbero un governo PD-M5S. A giustificazione di questa alta percentuali ci sono i sondaggi elettorali e le proiezioni dei seggi, che avevano stimato un governo Lega-Fratelli d’Italia con la maggioranza assoluta.

Gli italiani sono indecisi: leggermente in vantaggio il ritorno al voto

Non c’è una chiara maggioranza di vedute tra tutti gli elettori, con il 41% che vorrebbe tornare ad elezioni anticipate, mentre il 34% vorrebbe vedere realizzarsi il governo giallo-rosso, una percentuale solida, considerando che sarebbe l’alleanza di “due sconfitti”, come molti esperti sottolineano. Bassa la percentuale di elettori che vorrebbero nuovamente il governo Lega-M5S, segno che quell’esperienza è da considerarsi conclusa.