Zingaretti: “Sto lavorando ad una soluzione seria”. Nel pomeriggio vertice PD-M5S

Sulle trattative per la formazione del nuovo governo è intervenuto il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che ha spiegato come il suo partito stia lavorando ad una soluzione seria. Dalle parole del leader del PD sono emersi dettagli che potrebbero far pensare ad una convergenza sul nome di Conte.

“Serve discontinuità di programmi e contenuti”

Il segretario del PD ribadisce la necessità di discontinuità per il nuovo governo, come aveva più volte detto nei giorni scorsi. Non ha voluto rispondere sul nome di Conte, che sembra essere l’ultimo ostacolo alla formazione di un’intesa tra i due partiti.

Il messaggio è stato interpretato in maniera positiva, come un’apertura a Conte, considerando che si è parlato di discontinuità in termini di temi, programmi e contenuti, ma non di nomi. A precisa domanda su Conte il segretario del PD non ha risposto, dando ulteriori indizi su una conferma sul nome dell’attuale premier, in carica per gli affari correnti.

Di Maio avevo posto il nome di Conte come unica condizione imprenscindibile, quando nei giorni scorsi si era incontrato a cena con Zingaretti, nella residenza romana di Vincenzo Spadafora, esponente del M5S.

Incontro fra capigruppo nel pomeriggio

Sarebbe in via di definizione un incontro nel pomeriggio tra i capigruppo del M5S e PD, con Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli per i pentastellati e Graziano Delrio ed Andrea Marcucci per i democratici. Si discuterà non solo di nomi ma anche di tematiche da portare alle consultazioni che inizieranno domani.