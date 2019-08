Le 5 serie tv da non perdere che arriveranno in autunno

La terza stagione della serie tv Netflix sulla Regina Elisabetta arriverà il 17 novembre, con una nuova protagonista nei panni di Sua Maestà, Olivia Colman. Tra gli altri argomenti trattati in questa stagione, ci sarà l’entrata in scena di Lady Diana, interpretata da Emma Corin. Nei giorni scorsi è uscito anche un mini-trailer ufficiale della serie.

Olivia Colman will play Queen Elizabeth II in The Crown Season Three. pic.twitter.com/EI7EBihFwn

— The Crown (@TheCrownNetflix) April 5, 2018