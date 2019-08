Chiesta la pena di morte per killer della strage di Pittsburgh

Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto la pena di morte per Robert Bowers, il killer della strage anti-semita di Pittsburgh, una delle peggiori della storia degli Stati Uniti. Come riferito dai giudici, questa richiesta è stata resa necessaria dalla “mancanza di rimorso” dell’attentatore, spiegato nelle carte depositate in tribunale.

La pena di morte per reati federali era stata sospesa nel 2003, ma nelle ultime settimane il Dipartimento di Giustizia aveva dichiarato che avrebbe ripreso ad emettere sentenze di morte.

Robert Bowers è accusato dell’omicidio di 11 persone nella sinagoga “Tree of Life” di Pittsburgh lo scorso anno. La discussione sulla pena di morte negli Usa è ancora presente nell’opinione pubblica, con alcuni Stati che effettuano ancora esecuzioni capitali, come capitato pochi giorni fa in Texas.