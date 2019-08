Crisi di governo, Salvini: “Di Maio al Viminale? Vada, gli darò suggerimenti”

È intervenuto con una diretta Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dell’accordo di governo tra PD e M5S ed agli ultimi sviluppi della trattativa. Il leader della Lega ha commentato con sarcasmo l’ipotesi di Di Maio al Viminale, uscita questa mattina da fonti del Partito Democratico, che hanno accusato il M5S ed il capo politico grillino di “interesse personale”. La trattativa tra PD e M5S va avanti, seguita nella diretta sulle ultimissime del nuovo governo.

“Ho letto che Di Maio sarebbe in corsa per il Viminale e si sarebbe impuntato per questo – ha dichiarato Salvini – vai vai, se mi chiederai consigli, ti darò qualche suggerimento”. Il Ministro dell’Interno ha attaccato anche il PD, accusato di tenersi le poltrone per non andare ad elezioni anticipate.

“Confido in Mattarella. Dico a M5S e PD di fare in fretta, ci stanno trascinando nella contrattazione di ministri e sottosegretari. Il presidente della Repubblica non deve permettere questo mercimonio”, queste le parole di Matteo Salvini.