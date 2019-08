Governo ultimissime, M5S: “Nessun incontro con PD senza ok a Conte”

Sembra rallentare l’intesa tra PD e M5S, con una nota del Movimento 5 Stelle che gela la trattativa, dopo che era stato organizzato un tavolo alle ore 11 a Palazzo Chigi, per continuare la discussione iniziata ieri sera alle 21.

Nelle ultime ore si è iniziato a parlare anche di nomi, che vedrebbero Andrea Orlando come possibile vicepremier e Zingaretti che rimarrà fuori e resterà governatore della Regione Lazio.

Oggi alle ore 16 inizieranno le consultazioni, qui il calendario, con il M5S ed il PD attesi per la giornata di domani. Nel pomeriggio ci sarà un altro appuntamento chiave al Nazareno, si riunirà, infatti, la Direzione del PD, che dovrebbe dare l’ok ad un governo PD-M5S.

Ieri si era iniziato a parlare di un possibile quesito su Rousseau per gli iscritti del M5S, anche in questo caso per dare il via libera all’alleanza. Questa votazione si dovrebbe tenere prima delle consultazioni del M5S di domani, per arrivare da Mattarella con un nome.

11.20 – Direzione PD di oggi rinviata a domani alle 10

La Direzione del PD che era prevista inizialmente per oggi alle ore 18 è stata rinviata a domani alle ore 10. Segno che la trattativa con il M5S è ancora da risolvere e non è possibile un voto per certificare l’alleanza.

🔴 La #direzionePD prevista per oggi alle 18 rinviata a domani alle 10#m5spd #CrisiDiGoverno — YouTrend (@you_trend) August 27, 2019

11.15 – Bonifazi (PD): “Se devo vedere Di Maio al Viminale si torna al voto”

Uno degli esponenti PD più vicini a Renzi, Francesco Bonifazi, ex tesoriere del partito, ha preso una posizione netta sulla trattativa: “Sì a Conte ma non Di Maio agli Interni”. Secondo alcune fonti il PD avrebbe chiesto tutti i ministeri economici in cambio di Conte a Palazzo Chigi.

Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma se devo accettare Di Maio al Viminale, per me si può andare a votare subito #CrisiDiGoverno — Francesco Bonifazi (@FrancescoBonif1) August 27, 2019

10.45 – Vertice in corso del PD al Nazareno

Ci sarebbe una riunione in corso al Nazareno dei dem per discutere della nota del M5S nella quale hanno sospeso il tavolo a Palazzo Chigi previsto per le ore 11.

10.15 – M5S: “Serve via libera a Conte”

Con una nota il M5S ha spiegato che non ci sarà nessun incontro ufficiale con il PD senza il via libera dei dem al ruolo di Conte. Di Maio avrebbe lanciato un ultimatum al PD: “Basta giochini, se non date l’ok a Conte non verremo all’incontro”.