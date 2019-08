Imperia, incidente per auto contromano in A10: cinque feriti

Un incidente sull’A10 all’interno della galleria San Bartolomeo 2, verso la Francia, ha causato cinque feriti, coinvolgendo quattro mezzi. La causa sarebbe stata un’automobile che ha imboccato la galleria contromano. Lo scontro è avvenuto verso le ore 10 in provincia di Imperia, con il traffico che è rimasto paralizzato in quella zona dell’A10.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed i soccorsi, che hanno portato le persone ferite all’ospedale di Imperia in “codice giallo”.

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, con la vettura che ha preso la galleria in direzione Genova. Lo scontro è stato segnalato da un utente che si trovava di passaggio in quel tratto di autostrada.

Non sarebbe la prima volta che su quel tratto di autostrada alcuni mezzi, anche pesanti, vengono trovati contromano. Non è stato reso noto se il guidatore della vettura contromano fosse positivo all’alcol test od altre droghe, la polizia effettuerà le indagini del caso per stabilire le cause dell’incidente.