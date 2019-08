M5S-PD, quattro ore di confronto, PD: “Strada in salita”. Nuovo incontro alle 11

È durato quattro ore l’incontro tra PD e M5S a Palazzo Chigi, iniziato alle ore 21 e terminato all’una di notte. Da una parte Di Maio e Conte e dall’altra il segretario Zingaretti ed Orlando. Fonti dem parlano di “strada in salita” sui contenuti, mentre il M5S si lamenta del veto ancora presente su Conte.

Nessun via libera a Conte

Da parte del PD ancora non c’è il via libera per il premier: “Siamo al lavoro ma c’è ancora molto da fare sui contenuti e sui programmi”, hanno fatto sapere alcune fonti interne. Inoltre si è fatto sapere che Zingaretti non entrerà nel governo, preferisce rimanere alla Regione Lazio.

M5S: “La pazienza ha un limite”

Dall’altro fronte si chiede di chiarire la situazione su Conte: “Aspettiamo la posizione ufficiale sul Conte-bis, i dem lo dicano chiaramente”. Nel pomeriggio di ieri erano uscite dichiarazioni positive e distensive sia del segretario Zingaretti, sia dei capigruppo.

Nuovo incontro alle 11 a Palazzo Chigi

Si proseguirà questa mattina alle ore 11 a Palazzo Chigi, per risolvere le ultime questione in maniera da arrivare alla Direzione del PD delle 18 con un accordo già fatto. Anche il M5S vorrebbe chiudere per far votare gli iscritti su Rousseau, votazione che potrebbe avvenire nella giornata di domani, poco prima dell’incontro con il presidente Mattarella.