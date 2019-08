Morto Ferdinand Piech, considerato l’architetto della Volkswagen

È scomparso Ferdinand Piech, austriaco di 82 anni, dopo un malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi mentre era al ristorante con la moglie. Era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rosenheim, in Baviera, dove è poi morto.

È considerato uno dei fondatori dell’attuale modello di auto tedesco, guidò nei primi passi l’azienda e poi favorì l’unificazione con Audi e Lamborghini. Era il nipote di Ferdinand Porsche, che inventò il maggiolino negli anni di Hitler, mentre Piech è rimasto ai vertici di Volkswagen dal 1993 al 2002, per poi rimanere nel consiglio di sorveglianza fino al 2015.

Lasciò il gruppo per le divergenze con il suo successore Martin Winterkorn, oltre che per lo scandalo Dieselgate che colpì l’azienda, nel quale lui fu uno dei maggiori critici di Winterkorn. Pochi anni fa aveva venduto la sua quota in Porsche per un miliardo di euro.