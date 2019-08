Serie A, Inter-Lecce 4-0: Conte inizia bene a San Siro

Una vittoria netta e che non lascia spazio a dubbi, la nuova Inter di Antonio Conte è solida e il nuovo acquisto Romelu Lukaku sembra già adattato alla nuova squadra nerazzurra. L’Inter archivia la pratica Lecce e risponde così a Juventus e Napoli, in una sfida contro una neo-promossa davanti a 65mila spettatori.

I nerazzurri riescono a chiudere la gara in pochi minuti: la apre Brozovic al 21esimi e sigla il raddoppio Sensi dopo tre minuti. A quel punto il Lecce aveva già “mollato” un po’ l’agonismo e la partita per la squadra di Conte è risultata in discesa.

Spazio anche per il gol di Lukaku, al 60esimo, che è veloce a tramutare in gol una corta respinta di Gabriel. La gara è chiusa dal gol di Candreva all’85esimo.

Il lavoro di Conte è già visibile, il gioco sulle fasce si comincia a vedere, con Asamoah e con Candreva che sembra essere un giocatore ritrovato per i nerazzurri, come dimostra anche il gol finale. Ottima l’intesa a centrocampo tra Brozovic e Sensi, che rendono tutto più facile per i compagni.