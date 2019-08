Sondaggi politici oggi 27 agosto Demopolis: la Lega perde tre punti

Con la fine del mese delle vacanze, che non permettono rilevazioni corrette agli istituti di sondaggi elettorali, stanno arrivando i primi dati della settimana, che confermano il calo della Lega, rispetto ai sondaggi elettorali effettuati sempre da Demopolis a fine luglio.

A causa delle diverse modalità di rilevazione, non è possibile comparare esattamente i sondaggi politici elettorali di istituti diversi, a causa del numero del campione, del margine di errore e di altri fattori. Si possono però comparare i dati che arrivano dallo stesso studio, come in questo caso Demopolis, che in 30 giorni ha mostrato un calo di quattro punti per il partito di Salvini.

Nel mezzo c’è stata l’apertura della crisi da parte della Lega, che puntava alle elezioni anticipate, per capitalizzare il consenso mostrato dai sondaggi. Gli italiani sembrano non aver gradito questo modus operandi, con percentuali di elettori critici alte sia per il M5S sia per la Lega, come mostrato anche in un sondaggio politico effettuato nei giorni scorsi.

La Lega al 33% dei consensi

Il partito di Salvini rimane al primo posto con il 33% dei consensi, mentre aumenta il PD rispetto ad un mese fa quando era al 22,5%. La stessa Lega perde tre punti percentuali, dal 36% di luglio ora dopo l’apertura della crisi ha subito un forte calo.

In aumento anche il M5S, che guadagna un punto percentuale dal mese di luglio, quando era stato rilevato al 18%.

Gli errori di Salvini

Anche nella Lega ci si domanda se poteva essere evitata la crisi di governo ad inizio agosto, che ha causato diversi cali nei sondaggi elettorali per istituti diversi. Nel resoconto dei sondaggi politici di agosto si nota come il trend della Lega è in calo su tutte le piattaforme.

Lo stesso Giancarlo Giorgetti, considerato il numero due della Lega, aveva fatto capire che i tempi delle crisi potevano essere diversi, magari a giugno dopo le europee.