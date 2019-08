Star Wars: The Rise of Skywalker, uscito il trailer ufficiale

È stato rilasciato durante l’Expo D23 della Disney il trailer ufficiale del nuovo capitolo di Star Wars, molto atteso dai fan e denominato The Rise of Skywalker. Dopo averlo mostrato ai critici al D23, ora è stato reso disponibile per tutti su YouTube.

Questo lancio arriva insieme all’annuncio della serie tv basata su Star Wars, The Mandalorian, in arrivo a novembre. Ci sono alcune scene che vengono mostrate e che faranno discutere i fan di tutto il mondo. Questo capitolo concluderà la trilogia ed uscirà nelle sale il prossimo 20 dicembre.

La Disney ha puntato molto sulla saga di Star Wars, sia a livello cinematografico che con la sua nuova piattaforma streaming Disney+, dove ci sarà la serie tv ambientata nel mondo stellare. Di seguito il trailer, per ora disponibile solo in lingua inglese, di Star Wars: The Rise of Skywalker.