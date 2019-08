Trump ha elogiato l’operato di Giuseppe Conte in un tweet

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un tweet sull’attuale premier italiano, Giuseppe Conte, elogiandolo per l’operato svolto negli ultimi mesi e dichiarandosi pronto a continuare a lavorare con lui. Un endorsement pesante per Conte, nelle ore di trattative con il PD per la formazione del nuovo governo.

Con il tweet Trump ha di fatto anticipato la conferma di Conte come premier, anche perché il veto del PD su di lui era caduto nella mattinata di oggi, dopo le dichiarazioni dei capigruppo alle Camere.

“Un uomo di talento che spero possa rimanere Primo Ministro”, queste le parole di Donald Trump che elevano il premier Conte come interlocutore affidabile per gli Stati Uniti. Difficile che ora la trattativa possa cambiare orientamento sul governo e sul nome del premier.

Queste dichiarazioni di Donald Trump arrivano il giorno dopo la chiusura di un G7 considerato positivo sia da parte statunitense, sia da parte europea, con i dossier sui dazi e sull’Iran che hanno avuto degli sviluppi.

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2019