Brexit, clamorosa decisione di Boris Johnson: Parlamento chiuso fino al 15 ottobre

Il Parlamento inglese potrebbe chiudere fino al 15 ottobre, questa la decisione presa da Boris Johnson per frenare i lavori delle opposizioni sul No Deal. Oggi stesso il premier britannico Boris Johnson potrebbe coinvolgere la Regina Elisabetta nello scontro parlamentare e costringerla a tenere il suo discorso al Parlamento il 15 ottobre.

In questa maniera Johnson farebbe chiudere la Camera dei Comuni fino al 15 ottobre, “prorogando” la pausa estiva e non permettendo a Labour e le altre forze di opposizione di allearsi per presentare un piano contro il No Deal. Negli ultimi giorni il leader laburista Jeremy Corbyn aveva invitato le opposizioni a riunirsi per fronteggiare il rischio dell’uscita senza accordo, come Boris Johnson ha più volte minacciato.

Le opposizioni avrebbero pochissimo tempo per fronteggiare il rischio No Deal, con alcuni esperti che parlano di mossa dai risvolti costituzionali ed aprirebbe una crisi senza precedenti, con l’ultima volta con Carlo I (1642-1651) che scatenò la Guerra civile inglese. Successivamente il re venne decapitato dopo la vittoria dei Parlamentari stessi.

La Regina Elisabetta potrebbe opporsi, anche se non è un gesto convezionale e non si è mai fatto. Anche qualora la Regina si opponesse a Johnson sarebbe un gesto rivoluzionario e clamoroso. Le opposizioni e lo speaker della Camera, John Bercow, hanno già dichiarato che nel caso utilizzeranno un Parlamento alternativo.