Calenda si dimette dal PD: “Pronto a fare un nuovo partito”

Carlo Calenda ha annunciato la sua uscita, peraltro annunciata, dal Partito Democratico, a causa dell’accordo con il M5S, di cui l’ex ministro dello Sviluppo Economico era stato sempre un oppositore. Inoltre con un’intervista a Circo Massimo ha annunciato la formazione di un suo partito, anche questo come preannunciato da lui stesso nei giorni scorsi, quando si iniziava a prefigurare un accordo PD-M5S.

“Lascio una dirigenza di cui non mi sento parte, non abbiamo nulla in comune con Di Maio, Grillo e Casaleggio – ha dichiarato Carlo Calenda in una lettera all’Huffington Post – in questi mesi ho cercato in tutti i modi di dare un contributo di idee e iniziativa politica”.

Ha poi aggiunto che aveva da sempre spiegato che nel caso di alleanza con il M5S avrebbe lasciato il partito: “Si possono fare accordi con chi ha idee diverse, ma non con chi ha valori diversi”.

Nelle prossime settimane è da attendersi la costruzione di un nuovo partito, come ha lui stesso annunciato. “Lavorerò in Europa e rafforzerò SiamoEuropei per dare una casa a chi vuole produrre idee di democrazia”, queste le parole di Calenda con le quali annuncia il nuovo partito.