La Mare Jonio soccorre 100 migranti al largo della Libia

Un nuovo caso potrebbe iniziare con la nave Mare Jonio, che ha soccorso 100 migranti al largo della Libia e sta per fare rotta verso l’Italia. Ora bisognerà vedere se il ministro dell’Interno sarà ancora Matteo Salvini quando la nave raggiungerà Lampedusa, oppure se il nuovo governo giallo-rosso sarà già attivo.

Secondo quanto riferito dall’Ong Mediterranea, si tratta di 26 donne, di cui 8 incinta e 22 bambini che hanno meno di dieci anni.

“Restiamo in attesa per il coordinamento marittimo italiano”, queste le parole dell’Ong, che ha chiesto un porto sicuro dove sbarcare. Se il ministro Salvini fosse ancora in carica, è presumibile che venga emesso il divieto di entrata nelle acque territoriali italiane. Nelle prossime ore con la formazione del nuovo governo si capiranno i tempi di insediamento dei nuovi ministri, che prenderanno in carico la situazione.