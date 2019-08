Sondaggi elettorali oggi 28 agosto: crollo del gradimento per Salvini

Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati e pubblicati oggi dall’istituto Ipsos sul Corriere della Sera, il gradimento del leader della Lega, Matteo Salvini, sarebbe in forte calo rispetto all’ultima rilevazione di luglio.

In questo caso Salvini pagherebbe la scelta di aprire la crisi di governo ad inizio agosto, venendo poi “fermato” dalla proposta di Matteo Renzi, che ha iniziato il dialogo PD-M5S. Gli italiani non hanno apprezzato l’apertura della crisi da parte della Lega, con Salvini che ha pagato in gradimento.

Molto basso il gradimento per Matteo Renzi, al 16%, con il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che ha avuto un trend in discesa negli ultimi mesi, passando dal 35% al 23%. Anche Di Maio in discesa, se si considera che quando era partito il governo era al 54% di gradimento ed ora si ritrova al 28%.

Quello di Salvini è passato in un mese dal 52% al 36%, un forte calo dovuto alla volontà di aprire la crisi, che non è stata apprezzata dalla popolazione, anche perché si è rivelato un tentativo fallimentare, che ha portato al governo PD-M5S.

Solo il 21% approva il nuovo governo PD-M5S

Secondo i sondaggi elettorali di Ipsos, il 21% è favorevole al governo PD-M5S. Tra questi ci sarebbero la metà degli elettori del PD e la metà degli elettori del M5S. Specialmente l’elettorato grillino, vorrebbe aprire alla Lega per un ritorno ad un esecutivo giallo-verde, con una percentuale del 30%. Molto poco convinti gli elettori delle due forze politiche al ritorno al voto, il PD con il 12% ed il M5S con il 13%.

Gli elettori della Lega sono molto convinti sul ritorno alle urne, con il 64% dell’elettorato che vorrebbe tornare a votare. Percentuale simile tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, con il 61%.

Alto il numero degli indecisi e dei confusi dalla situazione, con il 24% che non indica una soluzione gradita. Quasi il 30% degli indecisi vorrebbe votare a breve, pur non avendo ancora un’idea chiara di chi votare.