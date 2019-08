Spread Btp-Bund di oggi 28 agosto ai livelli del 2016: 170 punti base

Un forte calo dello spread oggi dopo la conferma delle trattative per il nuovo governo PD-M5S, con oramai il nome di Conte confermato e gli altri nomi dei ministri in via di definizione. Lo spread Btp-Bund oggi 28 agosto ha raggiunto i 170 punti base, come non accadeva da maggio 2018, ma arrivando alle medie che avevano i Governo Renzi e Gentiloni, con uno spread a 150 punti base.

I mercati hanno reagito positivamente alla notizie di un possibile governo di legislatura tra PD e M5S, segno che il “pericolo” sovranista era comunque alto negli ultimi mesi, con i massimi dello spread che si sono raggiunti ad inizio agosto quando Salvini aprì la crisi per andare ad elezioni anticipate.

Ora dipenderà dalla squadra di governo, se saprà convincere i mercati anche sulla durata dell’esecutivo, si potrebbe avere un ulteriore calo nei prossimi giorni, per avvicinarsi alla soglia dei 150 punti base. Con questo abbassamento dello spread si avranno anche maggiori risorse per il prossimo anno, con meno soldi da pagare per gli effetti dello spread alto, che nei mesi scorsi erano stati stimati in 4 miliardi per un livello a 300 punti base.