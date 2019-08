Brexit, la Regina Elisabetta autorizza la sospensione del Parlamento

La Regina Elisabetta ha autorizzato la sospensione del Parlamento fino al 14 ottobre, come richiesto dal primo ministro Boris Johnson. Questa procedura, molto inusuale, è stata richiesta dal premier britannico per ostacolare le opposizioni nel loro tentativo di evitare il No Deal. Il Parlamento prorogherà la chiusura estiva, per tutto il mese di settembre e le prime due settimane di ottobre.

Non sono mancati i commenti critici delle opposizioni, ma anche dello speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, che ha parlato di “oltraggio”. Si preannuncia uno scontro istituzionale per la Brexit, con Jeremy Corbyn che negli ultimi giorni aveva tentato un’alleanza di opposizione che potesse avere i numeri in Parlamento.

Secondo Boris Johnson l’attuale sessione del Parlamento è durata troppo tempo, oltre 340 giorni, “e questo deve finire”. Ci sono stati molti provvedimenti votati dalla Camera dei Comuni, come i tentativi della premier Theresa May di far approvare il suo accordo, sempre bocciato.

Jeremy Corbyn ha scritto una lettera alla Regina per esprimere le sue preoccupazioni riguardo la misura presa da Boris Johnson di chiudere il Parlamento. Intanto mezzo milione di persone hanno firmato la petizione contro la decisione del premier britannico di chiudere il Parlamento.