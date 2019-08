Calciomercato Inter, arrivato Sanchez: entusiasmo dei tifosi

L’Inter ha sta chiudendo il suo calciomercato con due acquisti, è arrivato, infatti, l’attaccante cileno dal Manchester United, Alexis Sanchez, in prestito con il club inglese che contribuirà al pagamento dell’ingaggio.

Insieme a Sanchez è arrivato anche il terzino dalla Fiorentina, Cristiano Biraghi, grazie ad uno scambio di prestiti con Dalbert, che andrà a coprire il problema sulle fasce di Antonio Conte.

Molto entusiasmo dei tifosi, dopo il 4-0 contro il Lecce, per l’arrivo di Sanchez a Milano, con centinaia di tifosi che lo hanno accolto in aeroporto. Sanchez arriva in prestito con l’Inter che pagherà 5 milioni di euro dell’ingaggio del giocatore, mentre il Manchester United si farà carico degli altri 7 milioni.

Nell’Inter di Conte tornerà nel ruolo di seconda punta, non essendo adatto a fare l’esterno nel 3-5-2 e così tornerà alle origini, dopo un recente passato in cui ha sempre giocato come attaccante esterno.