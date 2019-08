Calciomercato Roma, arriva il difensore Smalling dal Manchester United

È in via di definizione l’operazione di mercato che porterà il difensore centrale del Manchester United, Chris Smalling, alla Roma, con la formula del prestito. Il tecnico della Roma, Fonseca, aveva chiesto nei giorni scorsi un centrale difensivo, per mettere a posto i problemi nella fase difensiva della squadra.

Secondo quanto riportato dalle fonti di mercato, il giocatore arriverebbe a fronte di un pagamento di 3 milioni di euro per il prestito. Smalling nell’ultima stagione ha giocato più nella seconda parte dell’anno, dopo l’infortunio di Bailey, che ha ridotto gli uomini a disposizione.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare nella Capitale ed unirsi al resto della squadra. Non è chiaro se sarà disponibile per la prossima gara, che sarà contro la Lazio nel derby capitolino. Non sono state ancora fatte dichiarazioni ufficiali da parte del club, ma la trattativa è in via di definizione.