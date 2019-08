Di Maio: “Al lavoro su temi e contenuti”. Salvini: “Il primo partito fuori dal governo”

Dopo l’incarico a Giuseppe Conte da parte di Mattarella sono arrivati i commenti dei leader politici, con Di Maio che ha spiegato come occorra iniziare il lavoro sui temi e sui contenuti. Salvini attacca il governo, sulla base della formazione dell’esecutivo senza la presenza del “primo partito italiano”.

“Siamo al lavoro sui temi e sui contenuti, il problema delle poltrone non ci è mai interessato. Adesso dobbiamo mettere al centro le persone ed i loro problemi”, ha spiegato con un post su Facebook il leader del M5S.

Molto diversi i toni di Salvini, che ha lanciato l’attacco, insieme a Giorgia Meloni, al governo Conte, sostenendo che è un esecutivo fatto per lasciare fuori la Lega. Il leader del Carroccio si riferisce ai sondaggi ed alle ultime elezioni europee, che hanno visto salire la Lega come primo partito in Italia ed anche per questo aveva iniziato la crisi, per cercare di capitalizzare questo consenso.