Dove vedere il sorteggio gironi della Champions in diretta tv e streaming

Oggi alle 18 ci sarà il sorteggio dei gironi della stagione Champions League 2019-2020. Dopo le ultime qualificate di ieri sera, tra cui anche l’Ajax, semifinalista nella scorsa stagione, oggi è previsto il sorteggio dei gironi.

Le fasce della Champions

La Juventus è in prima fascia, avendo vinto il campionato, insieme al Liverpool detentore del titolo e le altre squadre europee che hanno vinto nei loro paesi. Nella seconda fascia c’è il Napoli, oltre alle squadra più insidiose, come il Real Madrid e l’Atletico Madrid, o come gli inglesi finalisti del Tottenham.

L’Inter è nella terza fascia, obiettivamente più abbordabile, con il Bayer Leverkusen, il Lione ed altre squadre non molto temibili. L’Atalanta, a causa della sua poca esperienza europea, è nella quarta fascia, dove la più temibile dovrebbe essere il Lipsia.

Dove vedere in diretta tv e streaming il sorteggio

Il sorteggio andrà in diretta tv in chiaro su Italia 1, oltre che sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 24. In streaming sarà visibile su SkyGo o sul sito di sportmediaset.it.

La prima fase della Champions inizierà il prossimo 17 settembre, con le prime gare dei gironi, per concludersi l’11 dicembre con la fine della fase a gironi.