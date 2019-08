F1, Bottas confermato per il 2020. Ocon va in Renault

Entra nel vivo il mercato piloti di Formula 1, con l’attesa decisione della Mercedes che è arrivata in giornata, chiamata a scegliere se confermare su Valteri Bottas o provare con Esteban Ocon.

Il pilota finlandese resterà in Mercedes anche per la stagione 2020, mentre Ocon andrà in Renault ad affiancare Daniel Ricciardo. Bocciatura, dunque, per Nico Hulkenberg, che dovrà lasciare il sedile della Renault ad Esteban Ocon. La decisione è stata presa direttamente da Toto Wolff, che nelle scorse settimane aveva aperto il tema, mettendo in dubbio la riconferma di Bottas.

Si avvicina il weekend del Belgio, con il ritorno in pista dopo la pausa estiva. Si partirà domani con le prove libere, nelle quali si capirà se le Ferrari riusciranno a competere con le Mercedes, in una pista dove dovrebbero andare meglio grazie ai lunghi rettilinei che favoriscono la struttura della macchina.