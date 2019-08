Governo, Renzi: “Salvini esce di scena, le istituzioni vincono sul populismo”

L’ex premier Matteo Renzi ha commentato su Facebook la nascita del nuovo governo PD-M5S, che comporterà l’uscita di scena dell’attuale ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver aperto la crisi ad inizio mese.

Era stato proprio Renzi ad aprire al governo giallo-rosso con una lettera al Corriere, da quel momento erano iniziate le trattative dei due partiti, che hanno portato all’intesa raggiunta ieri sul nome di Conte come premier.

Renzi attacca direttamente Salvini, sia per il suo presunto coinvolgimento con la Russia, che per il suo linguaggio d’odio e per le sue comparsate al Papeete. “Molto è ancora da fare, molti i problemi aperti. Ma intanto Istituzioni 1 – Populismo 0”, questa la posizione dell’ex premier, che prende di mira Salvini ed il suo partito per il suo essere “populista”.

Nei giorni scorsi c’era stato anche l’endorsement di Donald Trump per il governo Conte, cosa che ha procurato ulteriori problemi di immagine per Salvini, da sempre sostenitore del presidente americano, che incarna alcuni lati populisti.