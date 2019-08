Huawei rischia di non vendere in Europa il Mate Pro 30

A causa della controversia con Google e gli Stati Uniti, Huawei rischia di dover vendere i Mate Pro 30, in arrivo a settembre, solo in Cina. Questo perché Google non ha fornito la licenza per le app ed i servizi, con il sistema operativo HarmonyOS che non è ancora pronto per la commercializzazione.

Se non fossero trovate delle soluzioni con gli Stati Uniti, i nuovi smartphone non saranno disponibili sul mercato europeo, con una forte perdita per l’azienda cinese. Un portavoce di Google ha spiegato che Huawei non potrà vendere smartphone con prodotti dell’azienda americana, a causa del divieto in vigore negli Stati Uniti.

Oltre 130 aziende americane hanno chiesto l’autorizzazione a commercializzare con Huawei, ma questa non è stata concessa dal governo americano. Ci potrebbe essere anche Google tra queste aziende, i cui nomi non sono stati resi noti.

Il Mate 30 era uno dei primi smartphone compatibili con la rete 5G, oltre ad essere il primo ad essere lanciato dopo la blacklist emessa da Trump. “Huawei continuerà ad avere il sistema Android se il governo degli Stati Uniti ci consentirà di farlo – ha detto il portavoce della società cinese, Joe Kelly – altrimenti continueremo a sviluppare il nuovo sistema HarmonyOS”, questa la posizione di Huawei.