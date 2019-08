Inizia la 76° Mostra del Cinema di Venezia

È entrata nel vivo la 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che ha aperto con il film francese “La verité”, mentre sul red carpet sono già passate alcune rinomate attrici internazionali, come Catherine Deneuve e Juliette Binoche, entrambe presenti nel film presentato.

Il film “La verité” di Hirokazu Kore-eda è stato applaudito a lungo dai critici e dalla sala. Catherine Deneuve, 65 anni, nominata per l’Oscar alla carriera, ha partecipato come protagonista al film: “Ho messo molto di me nel film, interpretando il ruolo principale”, ha spiegato ai cronisti e raccontando il ruolo di Fabienne, un monumento del cinema francese che vede arrivare la figlia Limir, che lavora come sceneggiatrice ed ha un passato mancato come attrice.