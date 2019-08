Licenziati dipendenti Apple che ascoltavano conversazioni con Siri

La Apple ha licenziato i dipendenti, circa 300, che ascoltavano le conversazione con Siri, scusandosi con i propri clienti per l’accaduto. L’azienda non è stata in grado di gestire gli alti livelli di sicurezza della privacy richiesti. Questa misura è stata resa necessaria dopo che la notizia delle conversazioni di Siri ascoltate da dipendenti era arrivata alla stampa.

Secondo quanto riportato da il Guardian, alcune persone hanno ascoltato persone utilizzando Siri ed in alcuni casi registrato coppie che facevano sesso. Per i dipendenti assunti per verificare eventuali errori nelle registrazioni di Siri è scattato il licenziamento.

Apple si è scusata

Dal 2 agosto il colosso americano aveva sospeso il programma di classificazione di Siri che stava portando avanti, dopo che erano uscite le prime accuse verso i suoi dipendenti. Tra la varie informazioni, c’erano anche delle registrazioni mediche ascoltate via Siri.

In totale sono 300 persone quelle licenziate in varie sedi europee, accusate di aver sfruttato la loro posizione per ascoltare le conversazioni.