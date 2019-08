Migranti, sbarco autorizzato per donne e bambini dalla Mare Jonio

Il Viminale ha autorizzato lo sbarco dei bambini, delle donne e dei malati dalla Mare Jonio, dopo aver firmato nei giorni scorsi il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, anche dai ministri del M5S, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta.

Resta il divieto di ingresso, ma nelle prossime ore saranno evacuate donne, bambini e malati dalla nave. Nella notte un temporale si è abbattuto sulla Mare Jonio, che trasporta molti minori e donne, come era stato segnalato nei giorni scorsi.

La nave è rimasta nella zona di Lampedusa, rispettando la distanza di 13 miglia come richiesto dalla Capitaneria di Porto. Per ora nessun porto sicuro è stato assegnato alla nave, con Malta che non è intervenuta sulla questione. Dall’Ong si chiede lo sbarco immediato di tutti i migranti che sono sulla nave, ma per ora il divieto rimarrà, almeno finché il nuovo governo non sarà insediato.