Rimborsi risparmiatori banche, fermo il sito per la procedura

Non finisce la beffa per i risparmiatori delle banche, dopo l’approvazione del rimborso da parte del governo, ora si è fermato il sito web per effettuare la domanda. Secondo quanto riportato il sito non porterebbe a termine la procedura di invio della domanda, rendendo impossibile per le persone fare richiesta.

Il decreto sui rimborsi per il crac delle banche è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto, con i cittadini che hanno 180 giorni per fare domanda sul sito del Consap ed inserire i documenti. Ma secondo quanto segnalato dalle associazioni dei cittadini truffati, “il sito si blocca in continuazione” non rendendo possibile completare la procedura.

Uno dei presidenti di un’associazione per i rimborsi, Luigi Ugone, ha riferito di aver ricevuto molte telefone ed email che segnalavano il problema: “Quello che ci preoccupa è che non esiste una linea dedicata, eppure ci era stato garantito che ci sarebbe stata. Abbiamo richiesto un incontro con la Consap”.

La soluzione potrebbe essere l’apertura del canale telefonico, prevista per il prossimo 2 settembre, come annunciato da Carlo D’Andrea, dirigente Consap, mentre la prossima settimana con il Mef si stabiliranno gli incontri con le associazioni dei consumatori.