Salvini indagato per sequestro di persona per la Open Arms

Il ministro dell’Interno è stato nuovamente indagato per sequestro di persona in merito al caso di Open Arms, la nave spagnola che è rimasta due settimane a largo di Lampedusa, nei giorni in cui si apriva la crisi di governo.

Si preconfigura uno scontro politico e giudiziario sulla figura di Salvini, che rischia il processo questa volta, considerato che la nuova maggioranza di governo probabilmente non negherà il via libera a procedere al Tribunale dei Ministri, come era stato con il caso Diciotti.

Il leader della Lega era accusato di non aver consentito lo sbarco dei migranti a bordo della Diciotti nell’estate del 2018, nave che batte bandiera italiana, essendo di proprietà della Marina Militare. Il caso legato all’Open Arms è diverso, essendo una nave spagnola, con il governo spagnolo che si era mobilitato anche per la risoluzione della questione. La vicenda era entrata nel dibattito mediatico anche per la presenza di Richard Gere a bordo, che aveva reso popolare la vicenda in tutto il mondo.