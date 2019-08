Sondaggi politici oggi 29 agosto: pochi italiani vogliono il Governo PD-M5S

Il Governo PD-M5S che si sta formando non entusiasma gli elettori, secondo gli ultimi sondaggi politici effettuati dall’istituto Ipsos, sono pochissimi gli italiani che approvano questo esecutivo. La maggioranza degli elettori vorrebbe tornare ad elezioni, come richiesto da Salvini e Meloni, che, stando ai sondaggi elettorali di inizio mese, avrebbero anche la maggioranza dei seggi in Parlamento.

Oggi Conte è salito al Quirinale per ricevere il mandato dal presidente Mattarella, e nei prossimi giorni si formalizzerà la nascita del nuovo Governo giallo-rosso, con la lista dei ministri ancora da sistemare.

Solo il 21% vuole il Governo PD-M5S

Secondo il sondaggio politico il 21% degli elettori sarebbe soddisfatto dalla formazione di questo nuovo esecutivo. Una percentuale piuttosto bassa, rispetto alla percentuale di elettori che vorrebbero tornare alle urne.

Quale preferirebbe tra queste opzioni?

La formazione di un governo di legislatura PD-M5S 21% Il ritorno al governo Lega-M5S con un rimpasto 11% Un governo Istituzionale per evitare l'aumento dell'Iva 11% Votare il prima possibile 33% Non sa 24%

Come si nota, la maggioranza degli italiani, per il 33%, vorrebbe tornare alle urne, ma è molto alta anche la percentuale degli indecisi sul da farsi, con il 29% degli elettori che non ha indicato una risposta.

Meno popolari il ritorno al governo tra Lega e M5S (11%) ed il Governo Istituzionale proposto da Renzi (11%), per fare solo la manovra economica e poi tornare al voto.

La crisi di governo ha comunque indebolito la posizione di Matteo Salvini, che secondo gli ultimi sondaggi elettorali ha subito un crollo nel gradimento, dal 52% del mese di luglio al 36% di pochi giorni fa.

Il partito di Conte e di Renzi

Negli ultimi rilevamenti sono stati sondati anche i partiti di due personaggi chiave in questa fase politica, Giuseppe Conte e Matteo Renzi.

Il partito di Conte è stato stimato all’11% dei consensi, molti dei quali arriverebbero dal M5S, segno che il suo nome è molto amato dall’elettorato del Movimento 5 Stelle. Mentre risultati peggiori per il partito di Renzi, intorno al 5%, anche se nelle ultime ore questa ipotesi non è molto probabile, con l’ex premier che sostiene a tutti gli effetti il nuovo Governo PD-M5S.

Nella giornata di ieri Carlo Calenda è uscito dal PD, a causa dell’accordo tra PD e M5S, e farà il suo partito, che manterrà il nome di Siamo Europei. Ancora non sono state effettuate stime su questa formazione politica, essendo stato un annuncio a sorpresa.