Brexit, la Corte scozzese dovrà decidere sullo stop del Parlamento

Le opposizioni non hanno preso bene la decisione di Boris Johnson di chiudere il Parlamento fino al 15 ottobre, decisione confermata dalla Regina Elisabetta e di fatto in vigore. È stata prorogata la pausa estiva, in maniera da rendere più difficile il lavoro delle opposizioni che vogliono cercare di stoppare il No Deal, uno degli obiettivi di Boris Johnson.

La Corte suprema scozzese è stata chiamata in causa dall’avvocato Lord Raymond Doherty, incaricato di gestire il tentativo di fermare lo stop imposto da Boris Johnson. La Corte deciderà se emettere un ordine provvisorio che sospenderà la misura presa dal primo ministro britannico.

Questo accade perché le giurisdizioni giuridiche sono separate nel Regno Unito, tra Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia. La causa è stata supportata dalla leader LibDem Jo Swinson, dalla deputata del partito scozzese, Joanna Cherry.

Intanto Boris Johnson ha dichiarato di voler incontrare i negoziatori europei della Brexit per cercare di trovare un accordo entro il 31 ottobre, anche se ha fatto capire che in caso contrario il Regno Unito uscirà senza accordo. Molti sono i parlamentari inglesi che sono contrari ad un No Deal, con varie stime molto negative sull’economia britannica che sono uscite nell’ultimo periodo.