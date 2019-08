Consultazioni Conte, Di Maio: “Si facciano i dieci punti del M5S o si torna al voto”

Il leader del M5S, Luigi Di Maio, ha ribadito i dieci punti del Movimento 5 Stelle, presentati alcuni giorni fa, mettendoli al centro del programma per il nuovo governo. Il discorso del capo politico del M5S è stato di chiusura sui decreti sicurezza, che il PD vorrebbe rivedere, a differenza di Di Maio, che ha spiegato come si potranno valutare le osservazione del capo dello Stato, ma non di più.

I dieci punti del M5S sono stati posti come “imprescindibili” e sulla base dei quali si baserà la tenuta del governo Conte, che nei prossimi giorni dovrà formarsi anche nei nomi dei ministri.

No a termovalorizzatori e trivelle

Di Maio ha parlato della necessità di rivedere i termovalorizzatori che sono sul territorio, oltre alle trivellazioni “per salvaguardare i nostri mari”. Il tema dell’ambiente era stato centrale anche nelle dichiarazioni di Zingaretti, che aveva parlato di investimenti green ed eco-sostenibili. Il leader del M5S ha parlato anche delle concessioni di Autostrade, che dovranno essere riviste, “in rispetto delle 43 vittime del Ponte Morandi”.

No al vicepremier unico

Di Maio ha spiegato il ruolo terzo di Conte, la sua imparzialità è stato il motivo per il quale il M5S lo ha indicato come premier e per questo vorrebbe indicare il proprio vicepremier, cosa che dal PD avevano sempre negato, riconoscendo Conte in quota M5S.