Consultazioni Conte, ha ottenuto il via libera di LEU ed Autonomie

Nella prima giornata di consultazioni per la formazione del Governo PD-M5S, il premier incaricato, Giuseppe Conte, ha ottenuto l’appoggio di LEU e delle Autonomie, con quest’ultime che si asterranno durante le votazioni.

Il premier Conte aveva accettato con riserva l’incarico del Presidente della Repubblica, dopo un giro rapido di consultazioni al Quirinale che avevano portato PD e M5S a fare il suo nome come premier. Nel suo discorso aveva parlato di “Nuovo Umanesimo” e di “Governo per e non contro”, ora dovrà trovare la quadra con PD e M5S per i nomi dei ministri.

Il voto favorevole di LEU e delle Autonomie è importante per i numeri al Senato, che in questa maniera diventano più larghi, visto che PD e M5S da soli non arrivano alla maggioranza assoluta.

Le consultazioni di oggi, Salvini e Meloni assenti

Nella giornata di oggi incontrerà i partiti maggiori, con Salvini e Meloni che manderanno una delegazione ma non si presenteranno agli incontri. Presenti invece Forza Italia, PD e M5S. La delegazione della Lega sarà composta da Claudio Durigon e Lucia Borgonzoni, mentre il presidente Berlusconi arriverà da Arcore per parlare con il premier incaricato.

Dopo questi colloqui il premier Conte si prenderà qualche giorno di riflessione per mettere a punto il programma di governo e discutere dei nomi dei ministri e le altre cariche. Non è ancora tutto risolto, con il M5S che continua a chiedere il suo vicepremier, mentre il PD ha sempre sostenuto che il vicepremier deve essere unico, considerando che il nome di Conte è stato proposto dal M5S.