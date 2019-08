Consultazioni Conte, Zingaretti: “Dieci miliardi sulla sanità”

Sono ancora in fase di svolgimento le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, che ha incontrato le forze politiche maggiori. Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, nel discorso di uscita, ha elencato una serie di punti che sono stati proposti dal suo partito per il programma di governo.

Dieci miliardi per la Sanità

Zingaretti ha specificato la richiesta di investimenti sulla Sanità, quantificati in dieci miliardi di euro in tre anni, che saranno utilizzate per le assunzioni, dopo gli ultimi scandali per la mancanza di personale.

Investimenti Green

Ribadita la linea degli investimenti, sia pubblici che per inventivare il privato, con il ritorno di Industria 4.0, che era stata tolta dal precedente governo ed una serie di investimenti eco-sostenibili.

Asili nido gratis

Si è proposta un’esenzione in merito al diritto allo studio per le famiglie da basso reddito. In maniera tale da permettere la fruizione dei servizi scolastici dagli asili nido all’Università.