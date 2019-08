Disoccupazione in leggero aumento, la serie storica dal 2004

L’Istat ha pubblicato le ultime stime sui tassi di occupazione e disoccupazione, con un trend leggermente negativo rispetto all’ultima rilevazione del mese scorso. La disoccupazione è in aumento dello 0,1% finendo al 9,9%, mentre l’occupazione è in leggera flessione, con un calo di 45mila unità tra i 35-49 anni ed un aumento nelle altre fasce d’età. Cala il numero di dipendenti, sia stabili che a termine, con -46mila contratti, mentre crescono i lavoratori autonomi con un +29mila.

Le persone che cercano lavoro sono in aumento rispetto a luglio, con un +1,1% pari a 28mila unità. Il tasso di inattività è in calo dello 0,2% rispetto al mese precedente, rimanendo stabile al 34,2%.

Nel 2019 comunque si registra un calo dei disoccupati del 4,5%, pari a 121mila persone ed anche un calo degli inattivi con un -1,2% pari a 163mila persone.

Il tasso di disoccupazione dal 2004

Come si è evoluto il tasso di disoccupazione dal 2004? Negli anni ci sono stati dei periodi di minimi storici tra il 2006 e 2007, per poi andare in trend negativo dopo la crisi economica del 2008. La serie storica del tasso di disoccupazione mostra un elevato aumento dal 2011, con un passaggio dall’8% al 12%. I massimi sono stati raggiunti ad inizio 2014, per poi andare in trend negativo e finire all’attuale 9,9%

Tasso di occupazione dal 2004

Il tasso di occupazione segue quello della disoccupazione, con un grosso calo nel 2011, per poi riprendere un trend negativo dalla metà del 2014. Da notare che si sono superati i livelli pre crisi del 2008, con un tasso di occupazione più alto di quello del 2007, che ha superato quota 59%, anche se questo è dovuto ad un aumento dei contratti a termine negli ultimi anni.

I contratti stabili sono sullo stesso valore assoluto del periodo pre crisi, mentre quelli a termine sono quelli che marcano la distanza dal 58,8% del 2007 al 59,2% del 2018.