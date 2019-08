F1, Raikkonen in dubbio per il Belgio: si è stirato

Kimi Raikkonen potrebbe non correre nel prossimo GP del Belgio, in programma questo weekend, dopo essersi stirato un muscolo della gamba sinistra durante le vacanze. Si è presentato al circuito, ma la sua presenza in pista è in dubbio. Nel caso di forfeit è pronto il terzo pilota dell’Alfa Romeo Sauber, Marcus Ericsson.

Questa mattina farà un provino e capirà se potrà scendere in pista. “Non sono handicappato, ho stirato un muscolo, vedremo cosa accadrà”, queste le parole del pilota finlandese.

Poi ha aggiunto: “Mi sono fatto male facendo sport, sto diventando vecchio. Bere è più sicuro di fare sport, di solito non ti fai male, hai solo la sbornia”, ha detto scherzando il pilota dell’Alfa Romeo. Oggi sono in programma le prove libere, visibili su Sky Sport F1, mentre domani ci saranno le qualifiche alle ore 15.