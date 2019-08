Grave lutto per Luis Enrique: è morta la figlia Xana

Un grave lutto per il tecnico spagnolo Luis Enrique, con la figlia Xana morta a 9 anni prematuramente. Per lei aveva lasciato la guida della Spagna alcuni mesi fa. È morta a causa di un tumore alle ossa, come è stato comunicato direttamente dalla famiglia. Il 19 giugno Luis Enrique aveva lasciato la guida della Nazionale spagnola per stare accanto alla figlia, che aveva riscontrato un osteosarcoma.

“Luis Enrique e la sua famiglia ringraziano tutti per la discrezione ed il sostegno”, hanno comunicato dalla famiglia, ringraziando i medici dell’ospedale dove era in cura la figlia. “Ci mancherai moltissimo, sarai la nostra stella che guida la famiglia”, queste le parole della famiglia Luis Enrique.

Molti i messaggi di cordoglio che sono arrivati a Luis Enrique, da Pedro Sanchez, alla Roma, al Real, al Barcellona. “Non ho parole”, ha detto il premier spagnolo Sanchez.