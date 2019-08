La Lega non lascia le Commissioni Bilancio, si andrà allo scontro con PD-M5S

Ci potrebbe essere un ostacolo per il Governo PD-M5S, nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, dove i presidenti sono stati assegnati alla Lega ad inizio legislatura e non verranno cambiati, per legge, fino a metà mandato. Quindi per la prossima manovra di Bilancio 2020 si dovrà passare attraverso Commissioni presiedute da esponenti della Lega, che non vogliono lasciare i loro posti.

Le commissioni sono un passaggio fondamentale per i lavori parlamentari e per l’attuazione del programma. Il PD aveva chiesto di lasciare le presidenze agli esponenti leghisti, ma già ieri il leader della Lega, Salvini, aveva dichiarato che non si sarebbero dimessi. Il PD ha fatto notare come la Lega si è sempre dichiarata disinteressata alle poltrone, però in questo caso non ci sono state le dimissioni.

Ma davvero se si formerà il nuovo governo i deputati e i senatori della #Lega non lasceranno le presidenze delle commissioni parlamentari? Com’era quella che loro non sono attaccati alla poltrona? #buffoni — Alessia Morani (@AlessiaMorani) August 29, 2019

Il leader del Carroccio ha risposto così: “Il Governo è figlio di un ribaltone, si sarebbe dovuti andare ad elezioni e voi mi venite a parlare di commissioni”, mentre il capogruppo al Senato per la Lega, Massimiliano Romeo, ci va più duro: “Si dimettessero loro da senatori dopo quello che hanno fatto”, come anche Claudio Borghi, che presiede la Commissione Bilancio della Camera: “Se vogliono liberare le poltrone andiamo al voto, così le liberiamo tutte”.