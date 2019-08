Renzi: “Il governo durerà fino al 2023, mi aspettavo un grazie”

L’ex premier Matteo Renzi è stato intervistato su Il Messaggero sui temi di attualità e la crisi di Governo, aperta da Salvini e poi da lui sconvolta con la proposta al M5S. Inizialmente si era parlato di un Governo Istituzionale di poca durata, nel quale sarebbe potuta confluire anche Forza Italia, ma successivamente è cambiata la formula e si è puntato ad un esecutivo di legislatura.

Il mandato ricevuto da Conte è finalizzato ad un accordo che possa durare almeno fino all’elezione del presidente della Repubblica, nel 2022, quindi almeno due anni di governo tra PD e M5S.

Nessun voto di fiducia all’aumento dell’Iva

Renzi ha confermato che l’obiettivo principale è evitare l’aumento dell’Iva, sostenendo che non darebbe la fiducia ad un esecutivo che proponesse l’aumento dell’imposta indiretta. “Trovo incoraggianti le prime parole di Conte, non dimentichiamo che la procedura di infrazione è stata evitata anche grazie alla fatturazione elettronica”, ha spiegato Renzi.

Il Governo durerà fino al 2023

“Non vedo motivo per i quali non dovrebbe durare cinque anni, nell’ultimo decennio solo un governo è durato meno della legislatura, quello di Prodi e Bertinotti del 2006. Molto dipenderà dalla qualità dei ministri, mi auguro che il premier voglia scegliere i migliori, specialmente per i più importanti, quello degli Interni e del Tesoro. Salvini andrà allo scontro con il Viminale e serviranno nervi saldi.

Non ci sarà un nuovo partito

Parlando dell’uscita di Calenda dal PD, Matteo Renzi ha smentito che sia un’apripista per una sua uscita dal partito. “Sono contento di aver scelto Carlo come collaboratore, ambasciatore e ministro. Rispetto la sua opinione, mandare a casa Salvini era fondamentale.

Quota 100 è uno spreco di risorse

Secondo l’ex premier la misura voluta dalla Lega, Quota 100, che manda in pensione a 62 anni e 38 anni di contributi, è uno spreco di risorse pubbliche. Fa intuire che potrebbe essere “sacrificata” nella prossima manovra di bilancio, mentre sul Reddito di cittadinanza l’ex segretario del PD non ha rivolto alcuna critica, segno che potrebbe rimanere in vigore, essendo la misura simbolo degli alleati di governo.