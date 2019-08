Rischio recessione, Pil secondo trimetre -0,1%

Nel secondo trimestre del 2019 il Pil italiano ha subito un rallentamento, pari allo 0,1%, che è unito ad un altro dato negativo uscito oggi dall’Istat sulla disoccupazione. Secondo l’Istat la variazione acquisita per il 2019 è nulla, ci si attende un anno di stagnazione dell’economia.

I dati sono in linea con le stime del governo nell’ultimo Def, con il ministro Giovanni Tria che aveva posto una crescita dello 0,1%, come anche molti altri istituti finanziari. Per ora la recessione non sembra un rischio vicino.

Crescita di esportazioni e investimenti

Nel secondo trimestre sono cresciute le esportazioni dell’1% e gli investimenti dell’1,9%. I consumi nel paese sono risultati stazionari, mentre le importazioni sono state rilevate in aumento dell’1,1%.

La spesa delle famiglie è rimasta stazionaria, come anche quella delle istituzioni private, mentre nel pubblico c’è stato un rallentamento dello 0,1%. Per quanto riguarda il dato positivo sugli investimenti, è stata registrata una crescita del 5,3% per quanto riguarda la spesa per impianti, macchinari ed armamenti.