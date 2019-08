Il Torino è fuori dall’Europa League, vince il Wolverhampton 2-1

Non ce l’ha fatta il Torino di Mazzarri a qualificarsi ai gironi di Europa League, con il Wolverhampton che ha vinto anche il ritorno della qualificazione per 2-1. L’andata era stata vinta dagli inglesi per 2-3 in casa del Torino, con la qualificazione che era già a rischio.

Una gara giocata ad alta intensità per il Torino di Mazzarri, che però non basta per ribaltare il risultato. Il tecnico granata può essere soddisfatto, aveva chiesto massimo impegno e lo ha ottenuto. La fortuna non è stata dalla parte del Torino, che non è riuscito a riaprire una qualificazione che è sempre stata sotto il controllo della squadra inglese.

Nessuna occasione per il Torino nella prima mezz’ora

La gara è stata iniziata un po’ sottotono dal Torino, che ha faticato a trovare varchi per arrivare al tiro, grazie anche alla difesa del Wolverhampton. Solo due occasioni con Belotti e Rincon, che non hanno però procurato problemi agli inglesi.

Il Wolverhampton è andato in vantaggio al 39′ con Jimenez, che ha sfruttato un cross di Traoré. Il Torino non ha mollato la partita ed il pareggio è arrivato al 57′ con Belotti, su palla inattiva. Ma solo dopo due minuti è arrivato il 2-1 finale di Dendoncker. Occasione nel finale per Meité, che non è riuscito a superare Rui Patricio per un 2-2 che poteva dare speranza alla squadra di Mazzarri.