Tutor riattivati in molte autostrade: ecco dove fare attenzione

Dopo la sentenza della Cassazione, che ha consentito ad Autostrade di rimettere i rilevatori sulle strade, ora per il controesodo ci sono delle zone nelle quali occorre prestare maggiore attenzione, per un totale di circa 100 chilometri in tutta Italia.

Il sistema Tutor è attivo solo sulle autostrade italiane, in totale su 67 tratte. La società Autostrade ha l’obiettivo di arrivare a coprire 1000 chilometri entro l’8 settembre, l’ultima giornata di esodo previsto.

Nelle giornate di esodo servono a poco

Con il traffico difficilmente si riescono a superare i 130 chilometri orari, dunque è possibile che nei prossimi weekend non molti finiranno per ricevere una multa dal sistema Tutor.

Quali sono le tratte principali dei Tutor?

Per il momento sono stati ripristinati sull’Autosole A1 e l’Adriatica A14, specialmente nella carreggiata in direzione nord. Un’altra tratta in fase di riattivazione è la Bologna-Padova (A13).

Sull’A1 occorre prestare attenzioni al tratto emiliano, tra Fidenza e Piacenza Nord. Mentre per chi arriva da Milano e si reca a Roma, c’è un solo tratto Tutor, quello dell’allacciamento con l’A24 che collega con la diramazione Roma Sud.

Sull’A14 le attivazioni del sistema Tutor hanno riguardato tre tratte in direzione nord: da Andria a Cerignola Est. In fase di attivazione anche il tratto tra Casalecchio e Borgo Panigale.

Sull’A13 c’è una copertura completa in direzione nord da Rovigo Sud a Monselice, mentre in direzione sud i tratti Terme Euganee-Monselice e Rovigo Sud-Occhiobello.